Incendie à Cerbère : 100 hectares de forêt brûlés

Un incendie progresse très vite dans les Pyrénées-Orientales depuis ce dimanche matin. Il se rapproche de zones habitées. Le vent souffle fort, 100 hectares sont déjà partis en fumée du côté de la commune de Cerbère. Le feu se propage de manière très inquiétante et rapide. Le vent souffle à plus de 100 kilomètres par heure et renforce l'incendie dans une zone très sèche des Pyrénées-Orientales. Il se trouve à quelques mètres des premières habitations. L'incendie s'est déclaré vers 9h30 ce matin. Près de la voie ferrée entre Cerbère et Banyuls-sur-Mer, à quelques mètres du restaurant de Dominique, parti se réfugier. Sur place, la route a été barrée à cause du feu, qui est parti d'une crique. Près de 100 hectares de forêt ont déjà brûlé. Quelque 200 pompiers sont mobilisés et une centaine d'autres doivent arriver en renfort dans les prochaines heures. Malgré les vents violents, des Canadair ont pu décoller, des évacuations préventives sont en cours. TF1 | Reportage I. Bornacin, F. X. Ménage, M. Belot