Incendie à Cerbère : ils ont fui les flammes

Au milieu des lotissements, des flammes. Ces riverains protègent eux-mêmes leur quartier en attendant les pompiers. Cet après-midi du dimanche, de nombreux habitants de Cerbère (Pyrénées-Orientales) se sont retrouvés piégés, surpris par la violence de l’incendie. Chacun tente de comprendre ce qu’il se passe. Dans un autre quartier, une maison brûle déjà. La façade de cette dernière a été endommagée, car elle contient beaucoup de bois. Rapidement, les autorités donnent l’ordre aux habitants proches de la gare de quitter leur domicile. Une mère de famille emporte quelques affaires en urgence, comme les jouets et à manger sous la pression du stress. Les évacués ont été redirigés dans un gymnase, des heures d’attente et de doute. Certains habitants ont décidé de rentrer chez eux, comme le monsieur que nous avons interviewé. Les pompiers ont protégé sa maison, mais le sol est encore fumant. "J'ai peur que ça reprenne. J'ai du bois partout, donc j'arrose un peu.", confie-t-il. Au total, deux maisons ont été brûlées, 180 personnes sont confinées et 300 autres ont été évacuées. TF1 | Reportage A. Cazabonne, J.V Moulinier