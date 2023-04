Incendie à Cerbère : point sur la situation

Effectivement, le vent devrait faiblir cette nuit, mais pourrait repartir de plus belle dès lundi matin. Donc, le travail des pompiers est loin d’être terminé. L’incendie est toujours hors de contrôle et progresse en direction de l’Espagne. La commune de Cerbère n’est toujours pas hors de danger. Et un deuxième foyer s’est déclaré en fin d’après-midi. Ainsi les pompiers vont continuer contre les flammes toute la nuit, car dès demain matin, le vent pourrait souffler à 80 kilomètres heure, et dans cet incendie, le vent est le principal ennemi des pompiers. TF1 | Duplex A. Cazabonne