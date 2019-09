Incendie à Gennevilliers : six ans après le drame, la famille Bouhenni espère enfin un procès

Le 2 janvier 2013, un incendie s'est propagé dans un immeuble de Gennevilliers causant la mort de cinq membres de la famille Bouhenni. Six ans après le drame, leurs proches espèrent connaître enfin la vérité. Ils pensent que les secours n'ont pas procédé correctement à l'évacuation et que l'enquête a été bâclée. Ils pointent également du doigt le manque de communication entre les policiers et les pompiers durant cette nuit. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.