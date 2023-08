Incendie à Grasse : trois morts et dix-huit blessés

C’est dans un immeuble de cinq étages du centre historique de Grasse (Alpes-Maritimes) que le feu s’est propagé cette nuit. Le bilan est lourd. Trois habitants sont décédés, 18 sont blessés, dont trois sont dans un état grave. Les pompiers ont été alertés vers trois heures du matin. Ce dimanche matin, les habitants du quartier sont sidérés par ce qu’il s’est passé juste à côté de chez eux quelques heures auparavant. On ne connaît pas pour l’instant les causes de cet incendie, mais des riverains évoquent déjà la vétusté de certains immeubles du centre ancien. "Le problème, c’est les parties communes qui sont dans un état déplorable, avec des étés, avec des installations électriques qui ne sont pas aux normes. Tout ça aurait pu être évité, et ça depuis longtemps", affirme un des voisins. Le maire assure que ce bâtiment n’a pas de problème structurel, qu’il n’y a donc pas de risque d’effondrement. Il reconnaît en revanche qu’il devait faire l’objet d’une rénovation. Cinq chambres d’hôtel ont été réquisitionnées par la ville pour reloger plusieurs familles qui ont pu récupérer quelques affaires ce matin. TF1 | Reportage V. Capus, B. Taïb