Incendie à la cathédrale de Nantes : le bénévole est passé aux aveux

Dans la nuit du samedi, le bénévole du diocèse a avoué être à l'origine de l'incendie de la cathédrale de Nantes. Le réfugié rwandais de 39 ans a été placé en détention provisoire. Il faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire et s'il est condamné, il encourrera dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. L'acte ayant été commis par un membre de la paroisse, la douleur est d'autant plus forte pour la ville, touchée en plein cœur par ce drame.