Incendie à la cathédrale de Nantes : les habitants partagés entre tristesse et souvenir

L'incendie de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes a ravagé un lieu emblématique. Des vitraux ont été détruits, tout comme d'autres œuvres d'art qui étaient à l'intérieur de l'édifice. Une destruction qui en a bouleversé plus d'un. L'émotion des Nantais ne retombe pas depuis le drame. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.