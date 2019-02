Incendie à Lyon : deux morts dont un enfant de quatre ans

A Lyon, une explosion dans une boulangerie du rez-de-chaussée a provoqué l'incendie d'un immeuble. Selon les témoins, une fuite de gaz serait à l'origine de l'explosion, mais la boutique était fermée au moment du drame. En tout, 75 pompiers ont été mobilisés et les corps sans vie d'une mère et son enfant ont été retrouvés dans le bâtiment. Le bilan fait également état de quatre blessés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.