Incendie à Marseille : la piste criminelle privilégiée

C’est la panique en pleine nuit dans cette cité des quartiers nord. Le feu a pris dans la cage d’escalier de l'immeuble. C’est un voisin qui filme, réveillé par les cris. Piégés, les résidents veulent échapper aux flammes. À l’arrivée des marins-pompiers, il est trop tard. Quatre personnes se sont défenestrées, trois d’entre elles n’ont pas survécu. Quelques heures plus tard, ce samedi matin, la tension était vive dans la cité. À côté des appartements des locataires, une centaine de migrants nigérians squattaient depuis plus d’un an cet immeuble, voué à la démolition dans le cadre d’un plan de rénovation urbaine. Une dizaine de familles locataires attendent d’être relogées de leur côté, depuis plusieurs mois. La colère est forte car la cohabitation est devenue difficile. Les riverains ne comprennent pas comment la situation a dégénérée. L’enquête ne fait que démarrer. Elle a été confiée à la police judiciaire. mais d’ores et déjà, les premiers éléments montraient qu’il y avait eu deux départs de feu à plusieurs étages cette nuit. Ce qui oriente les enquêteurs, sans aucun doute, vers une piste criminelle. La procureure de la République lance un appel à témoins de manière à comprendre ce qui s’est réellement passé cette nuit dans cette cage d’escalier.