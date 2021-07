Incendie à Marseille : que sait-on sur l'origine du drame ?

Un drame est survenu à Marseille (Bouches-du-Rhône). D'après Pauline Lefrançois, il est encore trop tôt pour définir l'origine de l'incendie dans cet immeuble. On sait néanmoins que le feu est parti de la cage d'escalier du bâtiment. L'enquête est en cours et les policiers sont toujours sur place. La procureure de la République s'est d'ailleurs rendue sur les lieux ce samedi matin. On sait toutefois que l'immeuble qui a pris feu faisait l'objet d'un plan de démolition dans le cadre d'une politique de rénovation urbaine. Une centaine de migrants s'était installée ici depuis plus d'un an. Cependant, il restait encore une dizaine de familles locataires qui étaient en attente de relogement. C'est pourquoi, la colère grandit chez les riverains ce samedi matin. Une question interpelle alors : pourquoi ces locataires vivaient-ils toujours dans cet immeuble alors que la situation était devenue de plus en plus précaire ?