Incendie à Martigues : deux ans après, quelles leçons ont été tirées

C'était il y a deux ans, des flammes de plusieurs mètres de haut avaient été attisées par un mistral à plus de 90 km/h. Un incendie infernal à Martigues, 1 800 pompiers étaient mobilisés. Parmi eux, le commandant Frédéric Thomasson, chef du centre de secours SDIS 13 à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Il n'a rien oublié de ce méga feu. La nuit du 5 août 2020, certains de ses collègues piégés par les flammes ne doivent leur salut qu'au dispositif d'autoprotection de leur camion. Un système de jet d'eau qui deux ans après vient d'être étendu aux véhicules légers de commandement. Mieux protégés les pompiers, mais aussi mieux coordonnés les évacuations des civils. Des systèmes d'alerte sont en ce moment à l'étude, car ce 4 août 2020, l'ordre est arrivé tard. Au moins 1 200 vacanciers doivent être mis à l'abri. Et 480 personnes ont été évacuées par la mer. Heureusement, il n'y aura aucun blessé, mais les dégâts matériels sont nombreux. Le camping "Les Tamaris" a été totalement détruit par le feu. Deux ans après, nous retrouvons son propriétaire, Frédéric Pappalardo, fatigué et pas beaucoup avancé. Depuis deux ans, il attend une autorisation administrative pour pouvoir envisager une réouverture. Il est aussi en guerre contre son assureur. Il se sent, dit-il,"complètement abandonné, malgré toutes les promesses qu'ils ont été faits". Au total, sur la commune de Martigues, plus de 1 000 hectares sont partis en deux jours. Les maisons ont été protégées, mais la végétation a payé un très lourd tribut. Pour tenter d'y remédier et de redonner de l'espoir, l'association "Replanter notre forêt provençale" fondée par Julien Altero, pompier, a déjà replanté 1 500 arbres dans la colline. Il faut au maximum remplacer les pins qui s'embrasent trop vite. Mais il faudra du temps, entre 15 et 20 ans pour que la nature reprenne sa place ici, pour effacer petit à petit les cicatrices qu'à laisser sur la côte bleue, le grand incendie d'août 2020. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba