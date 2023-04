Incendie à Montfermeil : une école ravagée par les flammes

Le feu avant la déflagration. Il est certainement dû à la présence de bouteilles de gaz dans cette école en construction. Devant des riverains médusés, les flammes dévorent samedi soir le bâtiment en seulement quelques minutes. L'édifice comporte une structure en bois et en métal ainsi que de nombreux blocs d'isolation en paille. Pas moins de 160 pompiers sont déployés. Et de par ce robot, ils ne maîtrisent l'incendie que tard dans la nuit. Devant les restes de l'école ce dimanche matin, les habitants se disent choqués. "On a certains voisins qui nous ont dit qu'ils avaient reçu des impacts dans leur jardin et que les fenêtres avaient sauté", rapporte une dame. C'est le cas de cette boulangerie. Son propriétaire, Riad El Mottalib, ne rouvrira pas avant plusieurs jours. "Des milliers d'euros qui sont partis là. Il y a eu aussi les câbles électriques qui ont sauté. Du coup, il y avait plus d'électricité", témoigne-t-il. Une enquête est ouverte. À ce stade, aucune piste n'est privilégiée. TF1 | Reportage J. Cressens, O. Lévesque