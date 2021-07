Incendie à Narbonne : près de 300 hectares ravagés

Très attendue, la pluie s'est enfin mise à tomber sur le massif de la Clape (Aude) ce dimanche matin. Un soulagement pour les 300 pompiers encore mobilisés car toute la nuit, mètre après mètre, ils ont arpenté la garrigue à la recherche des fumeroles et flammèches qui peuvent causer un nouveau départ de feu. Un travail fastidieux. A Narbonne, 290 hectares de végétation ont été carbonisés. Couvrir les secteurs proches des habitations menacées par ce grand incendie de l'été est donc une priorité. Plus tôt dans la soirée de samedi, sous les survols des canadairs, les habitants d'une quinzaine de domaines évacués sont rentrés chez eux. Et après avoir passé l'après-midi dans une salle municipale, 130 vacanciers ont enfin pu réintégrer leur camping. Un soulagement et une joie pour ces derniers. Ce midi, en appui des hommes sur le terrain, un hélicoptère sillonne toujours le ciel de l'Aude. Les conditions climatiques devraient toutefois permettre la levée du dispositif en milieu de journée.