Incendie à New York : l'exploit de deux adolescents

Une scène qui pourrait être une scène de cinéma mais qui s’est déroulée jeudi matin à New York. Un incendie s’est propagé au quatrième étage de cet immeuble. On voit alors sur cette vidéo amateur, un adolescent sortir par une fenêtre et se suspendre à celle-ci. Un autre va le suivre. Tous deux ont tenté d’échapper aux flammes en s'agrippant à un tuyau, une canalisation extérieure. Et ils ont glissé petit à petit le long de ce tuyau. Des voisins qui ont réussi à s’échapper se sont regroupés en bas de l’immeuble et ils ont crié. Les deux adolescents ont fini par toucher le sol. Ils sont sauvés, alors que 180 pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie. Un incendie qui a finalement fait un mort et huit blessés. T F1 | Reportage L. Boudoul