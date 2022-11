Incendie à Nice : un mort et 180 habitants évacués

Ils se réveillent groggy, encore sous le choc de la nuit qu'ils viennent de vivre : "les cris nous ont réveillés et on est sortis en courant". Vers 22h30, un feu démarre au quatrième étage d'un immeuble. La fumée s'est propagée aux étages supérieurs et un habitant est mort, pris au piège par l'incendie. Très vite, un important dispositif est déployé, 180 personnes sont évacuées en urgence. "J'ai entendu crier et je suis sorti direct avec ma mère", "D'entendre les gens crier à l'extérieur, c'est ce qui va me rester le plus de cette journée", témoignent les locataires. Les sinistrés ont été accueillis dans une école à côté de l'immeuble. Certains ont pu regagner leur domicile dans la nuit. D'autres devront attendre : "on va peut-être être relogés dans des hôtels". Une quarantaine de locataires devra attendre au moins une semaine avant de regagner leur domicile. Une personne est encore hospitalisée en urgence absolue. TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Napoli