Incendie à Paris : des bonbonnes de gaz sont-elles en cause ?

Les flammes étaient passée rapidement d'un étage à l'autre lors de l'incendie à Paris samedi 6 avril. Selon Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris, " Au 4é étage, se trouvaient un cyclomoteur, un certain nombre de frigos et potentiellement ces fameuses bouteilles de gaz". La propagation de l'incendie s'explique donc par un balcon encombré, le bâtiment n'étant pas alimenté par le gaz. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.