Incendie à Rouen : déjà des pertes économiques importantes

Après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, toute l'activité économique de la ville tourne au ralenti. Les restaurants sont vides et les festivals sont annulés. Les commerçants des quais sont particulièrement touchés puisqu'ils ont déjà perdu 80% de leur clientèle. Certains professionnels, notamment ceux de l'immobilier, craignent des conséquences à long terme et anticipent déjà une baisse des prix entre 10 à 15% à Rouen. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.