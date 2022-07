Incendie à Tarascon près d'Avignon : un train à l’origine du feu ?

Une épaisse fumée et de flammes menacent toujours la commune de Graveson. Cet après-midi, le feu a repris sa progression. C'est le long d'une ligne de chemin de fer que le feu aurait démarré jeudi en fin de journée. Les secours ont mis du temps à arriver à cause de plusieurs départs de feu le long d'une voie ferrée. L'origine probable de l'incendie serait un train de marchandises circulant entre Tarascon et Graveson dans les Bouches-du-Rhône, comme l'explique le commandant Patrice Tissot, référent - Recherche des causes et des circonstances. De son côté, la SNCF n'a pas souhaité s'exprimer tant que l'enquête est en cours. Mais les maires des communes concernées par l'incendie, eux, envisagent de déposer plainte dans les prochains jours. "Je suis très en colère parce qu'un imbécile qui lance un mégot vers la fenêtre de son véhicule et qui occasionne un feu, c'est déjà terrible. Mais là, qu'en plus, une raison technique qui aurait pu être évitée par de l'entretien, du contrôle, c'est encore plus terrible. C'est inacceptable", avoue Michel Pécout, maire (DVD) de Graveson (Bouches-du-Rhône). La ligne reste, pour le moment, interrompue. Des itinéraires alternatifs ont été mis en place. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Garcia