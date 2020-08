Incendie à Vitrolles : 200 pompiers toujours mobilisés

À Vitrolles, 200 pompiers sont toujours mobilisés sur cet incendie. Ce soir, les opérations de noyage vont se poursuivre toute la nuit pour éviter d'éventuelles reprises. Et avec une météo particulièrement défavorable, le département des Bouches-du-Rhône reste en risque incendie maximal. Ainsi, 1 100 pompiers devraient encore être déployés face à ce risque de feu de forêt.