Incendie à Vitrolles : deux cents maisons sauvées par les pompiers

L'incendie qui s'est déclaré en début d'après-midi s'est propagé très vite vers un quartier pavillonnaire. Le feu a progressé rapidement, menaçant des dizaines de maisons. Les pompiers ont tenté de contenir la progression des flammes vers les habitations. En tout, 250 hommes au sol et des moyens aériens ont été mobilisés pour cet incendie particulièrement virulent.