Incendie au Havre : 150 personnes évacuées

Un entrepôt d'une entreprise de textile située au nord-est du Havre (Seine-Maritime) a pris feu ce samedi en début d'après-midi. Noire et opaque, la fumée était visible à plusieurs dizaines de kilomètres tout autour. "Ça présente 120 millimètres cube de matière de tissus et de cartons, donc combustibles. L'incendie dégage énormément de fumée. Mais nos relevés de mesures nous écartent tout risque potentiel de dangerosité", a confié le commandant Chris Chislard, porte-parole du SDIS 76. Aucune victime n'est à déplorer, mais près de 150 riverains ont dû être évacués pour éviter qu'ils ne respirent l'air pollué. Des bus les ont transportés dans un gymnase en attendant la fin de l'intervention des pompiers. "Il est possible qu'on garde ces personnes toute la nuit, le temps d'évacuer les fumées", a fait savoir Florian Douville, directeur opérationnel à la Fédération française de sauvetage et de secourisme 76. Les habitants qui le souhaitent ont eu l'autorisation de retourner chez eux. Le feu est maitrisé mais il est toujours en cours. Pour l'instant, son origine reste inconnue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.