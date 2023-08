Incendie aux Canaries : les habitants sous la menace

Le feu est incontrôlable selon les autorités espagnoles. À bord d’un canadair, les pompiers tentent de sauver la réserve naturelle de Tenerife. Mais l’incendie continue sa course en direction des habitations. La police fait donc évacuer une dizaine de villages. Tout le monde s’enfuit en urgence. Ce samedi matin a lieu l’évacuation d’une nouvelle localité. Des centaines d’habitants craignent de ne plus revoir leurs maisons. Située au centre des îles Canaries, Tenerife compte un million d’habitants. L’incendie a parcouru plus de 5 000 hectares. Les pompiers sur place doivent faire des choix difficiles. "Nous préférons protéger en priorité les zones habitées avant la montagne. Les gens sont très affectés", explique l’un d’eux. "Il faut qu’on tienne le plus longtemps possible sur ce lieu ; qu’on repousse le feu afin qu’il ne descende pas vers la côte", ajoute un autre. L’incendie reste limité aux montagnes et ne menace pas encore les zones les plus touristiques de l’île, situées au Sud. Mais le parc naturel de Teide disparaît peu à peu, engouffré par les flammes. TF1 | Reportage B. Christal, B. Guénais, L. Outtier, P. Lormant