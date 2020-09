Incendie aux Etats-Unis : les autorités s'inquiètent des conséquences des fumées sur la santé

La fumée a complètement englobé la région Ouest des Etats-Unis. Un barrage a été mis en place sur la route pour empêcher les gens de s'approcher du brasier. Pour l'heure, il n'y a aucun espoir que la situation puisse s'arranger, car les bombardiers d'eau ne peuvent pas décoller à cause de la fumée. Puis, le problème de santé publique est également préoccupant. En effet, le fait d'inhaler toute cette fumée pourrait être mauvais pour la santé.