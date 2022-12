Incendie : comment les habitants se sont retrouvés pris au piège

Si la cause de l’incendie reste inconnue, une chose est sûre, au moins, un départ de feu a été identifié, au pire des endroits, le rez-de-chaussée. Rentrer dans le bâtiment devient très très compliqué pour les pompiers. La fumée se propage dans les étages par la cage d'escalier, la seule issue de secours. D’autant que cet immeuble ne dispose pas d’équipement de sécurité, selon des riverains rencontrés ce vendredi après-midi. L’immeuble mesure moins de 50 mètres de hauteur, la présence d'extincteur n’est donc pas obligatoire, tout comme celle des portes coupe-feu exigées dans les immeubles de plus de 28 mètres. Quant aux détecteurs de fumée, ils ne peuvent être installés que dans les appartements, et sont interdits dans les parties communes, pour éviter que l’alarme incite les habitants à sortir. C’est une réglementation que les habitants de l’immeuble voisin regrettent, ils étaient victimes d’un incendie sans gravité l’an dernier, qui, lui aussi, est privé d’équipement de sécurité. TF1 | Reportage J. Cressens, E. Vinzent