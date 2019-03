Incendie d'une banque à Paris pendant l'"acte 18" : un drame évité de justesse

C’est l’une des images les plus choquantes de cette journée du samedi 16 mars 2019. Une banque du VIIIe arrondissement de Paris a été totalement incendiée. Une femme et ses quatre enfants, dont un bébé de neuf mois, coincés au deuxième étage ont été évacués et mis à l’abri. Il aura fallu deux heures aux pompiers pour venir à bout des flammes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.