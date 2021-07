Incendie dans l'Aude : 500 pompiers mobilisés

L'incendie a démarré en tout début d'après-midi sur la commune de Moux au cœur du massif de l'Alaric. Des flammes visibles depuis l'autoroute. Un secteur de chêne vert et de pinède difficile d'accès. Malgré l'intervention des pompiers, près de 500 mobilisés, l'incendie s'est propagé vers le village de Fontcouverte, où 120 habitants ont dû être évacués. Ensuite, le feu s'est dirigé vers le fond droit du massif de l'Alaric et vers la commune de Fabrezan. Le feu s'étend très vite, car les conditions sont très défavorables. La première raison, c'est le vent qui pousse l'incendie. La deuxième, c'est la sécheresse. En effet, il a eu très peu de pluie ces derniers temps. Ce qui fait que les végétaux brûlent très rapidement. D'importants moyens aériens, dont deux avions bombardiers d'eau et sept Canadairs ont été déployé. Mais sans parvenir à freiner la progression du feu. Et ce sont déjà 350 hectares qui sont partis en fumée. Ce samedi soir, 270 pompiers doivent d'arriver d'Occitanie et de PACA pour prêter main-forte. Pour le moment, cet incendie n'a pas fait de victime ni de dégât matériel.