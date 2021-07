Incendie dans l'Aude : les pompiers toujours à pied d'œuvre

Les pompiers continuent à éteindre les lisières qui brûlent encore. En effet, 850 hectares sont partis en fumée et 700 ont pu être préservés dans l'Aude. Une maison a été endommagée, mais trois villages ont pu être préservés des flammes grâce au travail sans relâche des pompiers. Des flammes de quinze à 20 mètres par endroits ont dévoré la montagne. Le feu a continué sa course folle dans la nuit du samedi. Sur les lisières, les pompiers se battent pour éviter sa propagation. Ici, ils doivent empêcher à tout prix que le feu ne franchisse la départementale en contrebas. Avec la sécheresse, les végétaux se consument très rapidement et plusieurs facteurs rendent la situation très défavorable. Pour accéder au feu, la sécurité civile a dû tracer en urgence une piste dans la nuit. Il faut également éteindre les fumerolles pour empêcher la reprise du feu, une lutte conjointe. D'un côté, la frappe chirurgicale d'un hélicoptère bombardier qui vient larguer plus de 1 000 litres d'eau, et de l'autre, les pompiers qui s'activent au sol avec leurs lances.