Incendie dans l'Aude : une centaine de personnes évacuées à Fontcouverte

Pierre Collado et sa compagne ont été évacués samedi soir. Leur maison, une ancienne bergerie au cœur de la pinède, était cernée par les flammes. Ce dimanche matin, ils découvrent le désastre. "On pensait qu'elle était sauvée, on est arrivé ce matin et voilà, tout est en feu", déplore Pierre."On devait y habiter la semaine prochaine", raconte-t-il. Dans un quartier de Fontcouverte (Charente-Maritime), les habitants ont eu plus de chance. Dans cette commune de 500 habitants, 120 personnes ont été mises en sécurité dans la salle des fêtes, emportant souvent le strict nécessaire. Toute la soirée et une bonne partie de la nuit, les habitants de Fontcouverte ont observé le feu qui dévorait la pinède, à quelques centaines de mètres de leur village. Dans la salle des fêtes, un repas a été improvisé. Mais certains restent à l'extérieur, les yeux rivés sur l'incendie, car leurs maisons sont directement menacées. Ce dimanche matin, tout le monde a pu regagner son domicile. Deux maisons ont brûlé, mais le feu n'a fait aucune victime.