Incendie dans le Colorado : où en est la situation ?

Elle atténue légèrement cette scène de désolation dans la banlieue de Denver. La neige recouvre tout ce qu'il reste de ce lotissement détruit par les flammes. Quelques foyers ne sont pas totalement éteints et 1 000 maisons sont brûlées. Trois personnes encore portées disparues. "Les débris sont encore chauds, et tout est tombé dedans, recouvert par des centimètres de neige. Et ça complique énormément les efforts de recherche", a affirmé Joe Pelle, shérif du comté de Boulder (Colorado). Jeudi dernier, des dizaines de milliers d'Américains ont fui dans l'urgence les villes de Superior et de Louisville. Le feu s'est propagé à travers les rues, poussé par des vents d'une rare violence, jusqu'à 160 km/ heure. "J'ai eu très peur avec le vent que cela continue à se propager à d'autres maisons", confie Patti Holtz, habitante. En quelques jours, le Colorado a connu successivement la sécheresse, la tempête puis la neige qui a eu au moins le mérite d'étouffer les brases. Elle a également permis aux habitants de revenir sur les lieux. La source de ces feux n'est pas connue. TF1 | Reportage Y. Hovine, S. Cherifi