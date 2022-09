Incendie dans le Médoc : sauvés par leur piscine

De la propriété de Christian, isolée au milieu des bois, il ne reste pas grand-chose. Lundi soir dernier vers 21h, le feu encercle sa maison. Avec sa femme, il a décidé de ne pas évacuer et se retrouve alors prisonnier des flammes. Quand sa femme lui a dit qu'il fallait s'échapper, il a pensé à la piscine. Ce réflexe va leur sauver la vie. Valérie est aujourd'hui encore extrêmement choquée : "C'était horrible, il a fallu dans la piscine et moi, je ne sais pas nager, j'ai paniqué". Ainsi, les habitants de Sainte-Hélène ou Saumos vivent dans la peur. Autour des maisons, les reprises de feu sont nombreux surtout l'après-midi. Une habitante confie que c'est inquiétant, car "souvent, ils ne sont qu'à dix mètres de la barrière en bois". Néanmoins, elle refuse de quitter les lieux. "Mais c'est vrai qu'il manque probablement une distance de sécurité. Il va peut-être falloir qu'ils travaillent là-dessus", confie-t-elle. Pourtant, selon la loi, c'est aux habitants de débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour de chez eux. En attendant, huit bulldozers et 500 pompiers s'activent sur un périmètre de 34 kilomètres pour éviter toute propagation. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Devaux