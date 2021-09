incendie dans le Var : comment faire renaître le massif des Maures ?

Avec cette antenne, ils cherchent les tortues équipées d’un émetteur GPS. Au bout de quelques minutes, à peine visible dans les feuilles, une tortue d'Hermann a survécu aux brasiers en restant cachée. Seule tortue terrestre française, la plaine des Maures, ravagée à 70% par le feu, est l’un des derniers lieux où l’on peut encore la trouver. Si les dégâts sont impressionnants, il n’est pas question de les arracher à leur milieu naturel. Une à une, les 30 tortues blessées sont soignées. La plupart sont brûlées. Elles seront relâchées dans la nature d'ici la fin du mois. Une nature qui commence lentement à se remettre sous les premières pluies. Plus de 7 000 hectares ont été dévastés par les flammes. La végétation, encore calcinée, devrait, malgré tout, repousser d’elle-même dans quelques années. Pour les secteurs les plus touchés, il faudra faire preuve de patience. Si rien n’a encore été décidé, l’une des solutions pour lutter contre les feux pourrait être de multiplier ces pistes. On en trouve près de 1 000 kilomètres dans le massif. Leur particularité : autour du chemin principal, la végétation et les petits arbustes ont été retirés sur plusieurs dizaines de mètres de chaque côté. Barrière contre le feu, elles permettent aux pompiers d’intervenir dans les zones les plus escarpées.