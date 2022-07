Incendie dans les Cévennes : le point sur la situation

À Bessèges, dans les Cévennes, les pompiers mobilisés sur place craignaient encore plusieurs reprises de feu. Pour cause, le vent est resté important sur ce secteur pendant toute cette journée de vendredi. Alors, toute la nuit, des équipes vont quadriller la zone. Elles vont rester prépositionnées sur le terrain. Ces soldats du feu vont procéder à des noyages, lutter contre des éventuelles reprises. En d'autres termes, ces équipes vont assurer une surveillance de tous les instants sur la zone concernée. Un millier de pompiers restent mobilisés ce vendredi soir sur les départements touchés par des départs de feu. Ils sont 680 à Bessèges dans le Gard. Des renforts arrivent de toute la région et même de toute la France pour assurer les relèves cette nuit et samedi matin. Le week-end s'annonce sous haute tension. Vent, chaleur, sécheresse... Les pompiers se préparent à passer plusieurs jours sur le front des incendies sur ces départements. TF1 | Duplex B. Guénais