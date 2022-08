Incendie dans les monts d'Arrée, comment les gendarmes enquêtent

Sur leurs motos, les gendarmes rejoignent des zones inaccessibles et escarpées des monts d'Arrée (Finistère). Ils sont les premiers à revenir sur les lieux de l'incendie depuis vendredi dernier. Leur mission est de mener l’enquête pour comprendre comment les feux se sont propagés sur le massif. L’adjudant Frédérick du Groupement de Gendarmerie Départementale du Finistère doit tout photographier, avant que les indices ne disparaissent. Comme sur une scène de crime, il repère le moindre signe suspect. Autour d’une souche, il inspecte et passe au peigne fin chaque centimètre, à la recherche d’un reste de briquet ou d'un mégot de cigarette. Il sélectionne une simple écorce qu’il faut ensuite collecter et analyser. Ces examens peuvent prendre plusieurs jours. Pour faire avancer l’enquête, les riverains sont aussi encouragés à signaler les quelconques comportements suspects observés ces derniers jours. Depuis samedi, un arrêté préfectoral interdit l’accès à plusieurs massifs à tous les habitants. TF1 | Reportage T. Leproux, A. Janssens