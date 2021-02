Incendie dans les Pyrénées-Atlantiques : le feu est maîtrisé

Ce week-end, dans les Pyrénées, les pompiers, aussi bien du côté espagnol que français, ont été fortement mobilisés. Dans la région, 800 hectares de végétation sont partis en fumée dont plusieurs dizaines sur le sommet de la Rhune et autour du col d'Ibardin privant au passage des milliers de foyers d'électricité. Pierre et Elena habitent sur les pentes de la Rhune. Leur maison est cernée ce dimanche par les cendres. Ils ont eu énormément de la chance, car leur habitation n'a pas été touchée par les flammes. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Le vent, qui a soufflé à plus de 100 km/h, est en grande partie responsable de ce ravage, mais pas que. Selon le maire d'Ascain, Jean-Louis Fournier, il n'avait autorisé aucun écobuage depuis quelques jours. Il va donc porter plainte. "Les écobuages sauvages sont considérés comme un crime. Un écobuage avec un temps comme ça et un vent aussi fort, c'est de l'inconscience totale", a-t-il précisé. Néanmoins, une enquête doit déterminer l'origine des incendies.