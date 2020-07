Incendie de la cathédrale de Nantes : l'émotion toujours vive dans la ville

Samedi soir encore, les pompiers étaient à pied d'œuvre sur le parvis de la cathédrale de Nantes touchée par un incendie, devant des Nantais sous le choc. La plupart des habitants sont encore heurtés par la nouvelle, 24 heures après l'incendie. Sur le marché de la ville, certains se sont interrogés sur la cause du drame. En hommage à la cathédrale, une messe a été célébrée à la basilique Saint-Nicolas ce dimanche matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.