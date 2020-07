Incendie de la cathédrale de Nantes : les pistes des enquêteurs

Les circonstances du drame sont encore très floues au lendemain de l'incendie de la cathédrale de Nantes. Un homme, bénévole du diocèse, est toujours en garde à vue. Les experts sont sur place pour déterminer l'origine du sinistre. Ils ont identifié trois départs de feux, tous espacés les uns des autres, dont l'un proche de l'orgue et les deux autres dans la nef. De nouvelles images exclusives permettent aussi de réaliser l'ampleur des dégâts.