Incendie de la préfecture du Puy-en-Velay : un an après, une blessure à vif

Le procès de quatre Gilets jaunes soupçonnés d'avoir mis le feu en décembre 2018 à la préfecture du Puy-en-Velay s'ouvrira lundi 20 janvier. Cet incendie reste comme l'un des épisodes les plus violents du mouvement. Ce jour-là, une dizaine de manifestants ont tenté de forcer la grille de la préfecture. Les 19 000 habitants de cette ville ont été profondément marqués par cette nuit de violence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.