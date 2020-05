Incendie de Lubrizol à Rouen : le quotidien Le Monde révèle l'origine du drame

Près de 9 500 tonnes de produits dangereux se sont échappés dans l'atmosphère le 26 septembre dernier. Deux entreprises mitoyennes, dont le géant Lubrizol et la PME Normandie Logistique, seraient concernés par cette affaire. Selon le journal Le Monde, l'incendie aurait été provoqué par deux radiateurs situés dans l'un des vestiaires de Normandie Logistique. Comment cette dernière a-t-elle réagi face à la révélation ?