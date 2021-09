Incendie de Lubrizol : les habitants toujours inquiets pour leur santé

Ils n'ont rien oublié. Ce dimanche matin, une centaine de personnes se sont réunies pour commémorer l'accident de Lubrizol. Isabelle et sa fille se rappellent parfaitement de ce 26 septembre 2019. "On était resté dans la classe. On n'était pas sorti et il n'y avait pas de récré. Si on allait aux toilettes, on avait un papier sur la bouche" ; "Je me souviens aussi la voir sortir du trampoline avec ses vêtements tout noirs", témoignent-elles. Ce jour-là, une épaisse fumée noire survolait Rouen. À quelques centaines de mètres seulement des premières habitations, 10 000 tonnes de produits chimiques partaient en fumée. Aujourd'hui, certains riverains s'inquiètent toujours pour leur santé. "Un pollueur a souillé nos jardins et les poumons de nos enfants. Et depuis deux ans, il ne s'est rien passé" ; "On aurait dû mettre en place tout de suite un système de suivi de santé de toute la population", lancent certains. Plus d'un millier de personnes se sont portées partie civile pour l'enquête. Mais celle-ci patine selon les associations, qui demandent à ce que la responsabilité de Lubrizol et de l’État soit désormais reconnue.