Incendie de Lubrizol : une plaie toujours ouverte un an après

Quand nous avions rencontré Samuel Molard, il y a un an, ses cultures étaient recouvertes de suie. Comme des centaines de producteurs, il a eu interdiction de récolter et de vendre ses produits pendant trois semaines. Une perte de 100 000 euros au total. Des indemnisations ont été rapidement proposées par l'usine Lubrizol. Mais un an après, le compte n'y est pas. "Pour l'instant, il nous manque 25 000 euros. On a été obligé d'emprunter, parce qu'on n'a plus de trésorerie". Le 26 septembre 2019 a aussi coûté très cher à Anaïs Mantion. Ce jour-là, le nuage noir est passé au-dessus de sa résidence étudiante. Son pneumologue est formel : c'est l'inhalation des fumées qui a fait perdre 30% de ses capacités respiratoires à cette asthmatique sévère. "Depuis j'ai un oedème sur les cordes vocales, qui les empêchent de fonctionner correctement". Pour faire reconnaitre sa dysphonie en tant que préjudice lié à l'incendie, la jeune femme a porté plainte. Les plaintes des riverains, Francis Malandain a du mal à ne pas les prendre personnellement. Le 26 septembre 2019, ce salarié de Lubrizol a vu son bureau partir en fumée et les regards des gens changer. "Les salariés se faisaient agresser verbalement : 'va-t'en de là' , etc... Deux ou trois ont eu leurs vitres brisées". Aujourd'hui, la production a repris, mais les employés comme tous les Rouennais attendent désormais de comprendre d'où le feu est parti. Un an après l'accident, l'enquête ne l'a toujours pas déterminé.