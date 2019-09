Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : les écoles pourront-elles toutes rouvrir ?

Suite à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, le nuage de fumée noire a transporté des suies et des dépôts jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Les recommandations des autorités étaient strictes sur les nettoyages. Le rectorat se veut rassurant. Tous les établissements scolaires seront ouverts lundi. Mais certains parents refusent de laisser leurs enfants à l'école tant que de nouvelles analyses, notamment sur l'amiante, ne seront pas publiées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.