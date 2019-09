Incendie de l'usine Lubrizol à Rouen : plusieurs plaintes contre X déposées

L'origine du départ du feu qui a détruiti l'usine Lubrizol à Rouen n'est pas encore connue. L'enquête se poursuit. Inquiets, les habitants attendent les prochains résultats des analyses avec impatience. D'autant que, selon plusieurs sources, le toit du bâtiment était fait de ciment et d'amiante. Plusieurs personnes ont porté plainte contre X pour dommages corporels et manquement à l'obligation de sécurité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.