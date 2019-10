Incendie de Rouen : la liste des produits brûlés s'allonge

Neuf jours après l'incendie à Rouen, on a appris ce samedi que l'usine Lubrizol n'avait pas été la seule à brûler ce jour-là, d'autres entrepôts voisins contenant aussi des produits chimiques ont été touchés. Cette information, révélée aux dernières heures, ne va pas apaiser les craintes des habitants de Rouen. D'ailleurs, les scientifiques et associations dénoncent les flous et les manques de données fournis par les autorités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.