Incendie de Rouen : l'incompréhension des agriculteurs

Dans la région de Rouen, les éleveurs sont très en colère. Pourtant, vendredi, ils étaient plutôt soulagés. Le ministre de l'Agriculture a annoncé que les analyses étaient normales et qu'ils pourraient très vite recommencer à vendre leur lait. Mais ce samedi soir, ils n'ont toujours pas l'autorisation administrative. Dans la Somme, également concernés, ils ont décidé de déverser des litres de lait devant la préfecture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.