Incendie de Vaulx-en-Velin : après le drame, les habitants plus solidaires que jamais

Tout un quartier est meurtri, les yeux rivés sur l'immeuble où l'incendie s'est déclaré. Les habitants ressentent un choc violent et terrible. Quelques heures après le drame qui les touche énormément, il est difficile pour eux de contenir leurs émotions. Alors, face à cette situation dramatique, la solidarité s'organise. Le quartier s'est mobilisé pour venir en aide aux familles qui ont tout perdu dans l'incendie, aux voisins évacués en urgence en pleine nuit. Des vêtements, de la nourriture, des jouets pour les enfants et les plus jeunes... Les dons affluent. Les associations ont aussi ouvert leurs locaux pour stocker, trier et redistribuer les dons. Les bénévoles se comptent par dizaines. À quelques mètres de là, une mère de famille prépare dans sa cuisine un couscous pour les personnes évacuées et qui ont tout perdu. En fin de journée, près d'une centaine d'habitants sinistrés ont été acheminés par bus vers un centre militaire du département où ils seront hébergés ce week-end, sans savoir s'ils pourront être relogés dès lundi. TF1 | Reportage S. Chevallereau, S. Hernandez, B. Hacala