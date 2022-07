Incendie des Monts d'Arrée : la Bretagne sidérée

Au milieu de ce paysage lunaire, encorE fumant, cette petite chapelle est la seule rescapée des flammes qui ont ravagé les Monts d'Arrée en début de semaine. C'est un symbole d'espoir pour les habitants de la région qui viennent constater l'ampleur des dégâts."Ça me peine énormément, je pense à la nature, des endroits préservés comme celui-ci qui se trouvent dans un pareil état. C'est triste à en pleurer", lâche un homme. L'incendie le plus important qu'ait connu la Bretagne en 45 ans a mobilisé plus de 300 pompiers. En six jours, 1 700 hectares sont partis en fumée. Le feu est actuellement maîtrisé, mais plus d'une centaine de pompiers sont encore en alerte. Les 500 personnes évacuées ont pu rentrer chez elles. C'est notamment le cas à Saint-Rivoal où des habitants ont encore une certaine appréhension. On constate le même sentiment pour Myriam Lacroix, éleveuse de la région. Et le soulagement laisse place à la colère. Pour elle et son mari, si l'incendie a brûlé autant de terres, c'est à cause des parcelles laissées en friche. À quelques kilomètres de là, à Botmeur, les riverains se mobilisent pour remercier tous ceux qui ont lutté contre les flammes. TF1 | Reportage A. Basar, P. Géli, M. Perckher