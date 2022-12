Incendie dramatique à Vaulx-en-Velin : 10 morts dont 5 enfants

La nuit du jeudi, les pompiers arrivent devant cet immeuble dévoré par les flammes. Ils cherchent un accès. Au premier étage, les habitants sont pris au piège sur le balcon. Un voisin a filmé des images et sous ses yeux, d'autres occupants se jettent par les fenêtres. Les rescapés décrivent leurs paniques et les efforts pour s'extirper de l'immeuble par tous les moyens. Des voisins leur viennent en aide. Certains des habitants d'en face les apportent des échelles. Le feu s'est déclaré vers 3h du matin dans une cage d'escalier, au rez-de-chaussée de cet immeuble de sept étages. À 3h12, les pompiers sont alertés et à 3h24, les premières équipes arrivent sur place. Ils luttent pour éteindre un feu qui s'est propagé directement au deuxième puis au troisième étage. Au total, 170 pompiers ont fait face à cet incendie violent. Ils sauvent une quinzaine d'habitants. Mais en dépit de cette intervention rapide, dix personnes ont perdu la vie, dont cinq enfants âgés de trois à quinze ans. On compte également 19 blessés. Au pied de l'immeuble, cet homme voit ses frères et sœurs partir à l'hôpital. Ce vendredi soir, une dizaine de personnes sont sortis de l'hôpital. TF1 | Reportage J. Cresson, E. Vinzent