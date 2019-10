Incendie du Lubrizol à Rouen : les habitants manifestent pour réclamer plus de transparence

C'était il y a un mois jour pour jour. Le 26 septembre dernier, un incendie a ravagé l'usine chimique Lubrizol à Rouen, laissant s'échapper un nuage noir long de 22 kilomètres. Un mois après, de nombreuses interrogations et inquiétudes demeurent. Les habitants continuent de manifester. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.