Incendie du Var : le point sur l’enquête

C'est une banale aire d'autoroute qui ressemble pourtant aujourd'hui à une scène de crime. Vu du ciel, la végétation du secteur a été en grande partie dévorée par les flammes. Vu du sol, une aire située près de la commune de Gonfaron, le long de l'A57 est désormais le point névralgique de l'enquête. Depuis quelques jours, les gendarmes tentent d'y faire parler les cendres. Un travail de fourmi long et laborieux, qui, pour l'heure n'a pas livré le nom du coupable. L'enquête sur l'origine du feu est toujours en cours. On connaît le point de départ, mais pas la cause. Les investigations reposent beaucoup sur les caméras de surveillance. Elles vont permettre de déterminer à la minute près à quel moment lundi après-midi l'incendie s'est déclenché. La vidéo devrait aussi aider à localiser précisément le point de départ des flammes. Des incendies qui pousseront les gendarmes à cibler toutes les voitures présentes sur l'aire d'autoroute dans ce créneau horaire. L'origine du feu, quant à elle, est très certainement humaine. Un appel à témoin vient d'être lancé. Mais tous les regards sont déjà tournés vers les dizaines de mégots retrouvés sur place. La suite dans le reportage ci-dessus.