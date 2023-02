Incendie d'un immeuble à Paris : quatre ans après, les survivants encore traumatisés

Cette nuit de février 2019, ils se sont vu mourir, prisonniers des flammes dans leur immeuble pendant plusieurs heures. Dix personnes sont décédées, eux, ont survécu, mais leur vie a basculé. Claire, une survivante, logeait au huitième étage. Après l'incendie, elle a quitté Paris et vit désormais avec la peur constante d'être confinée, en danger. À 600 kilomètres de Paris, c'est le même sentiment pour Thomas, d'avoir laissé une partie de lui dans cet immeuble, de ne plus être la même personne. Il a perdu une forme de légèreté. Hanté par des images et des cris parfois insoutenables Ces deux survivants sont partagés entre la gratitude et la culpabilité de s'en être sortis. Des conséquences personnelles et professionnelles. Lui, a perdu son emploi dans la restauration et a dû enchaîner les contrats saisonniers. Elle, est forcée de télétravailler, incapable d'être enfermée dans un bureau. Tous deux souhaitent obtenir réparation et espèrent que le procès de l'incendiaire participera à leur reconstruction. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Cressens, C. Chevreton)